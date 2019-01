Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a afirmat sambata, intr-o conferinta de presa la Ploiesti, ca ceea ce s-a intamplat la DNA Ploiesti „e o rusine pentru justitia din Romania". „Nu s-a destructurat singur (grupul infractional care s-ar fi format la DNA Ploiesti si care este anchetat de Sectia pentru investogarea infractiunilor…

- Presedintele Pro Romania, anchetat in trecut de DNA, sustine ca ceea ce s-a intamplat la DNA Ploiesti este „o rusine pentru justitia din Romania” si spune ca fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al acesteia, Marius Iacob „l-au protejat pe Dragnea”, scrie News.ro.Ponta…

- Bancul zilei in Ministerul de Finanțe este ca, daca ministrului Teodorovici i s-ar impune o taxa precum cea la care au fost obligate recent bancile, aceasta nu s-ar numi „taxa pe lacomie“, ci „taxa pe lacomie și nesimțire“. Din ambele, Eugen Orlando deține cantitați impresionante. Arghirofilia, de…

- Niculae Badalau, ministrul economiei, membru in Guvernul Dancila, care asigura conducerea Uniunii Europene, a facut o gafa pe care nu o fac nici elevii de liceu, dintre cei care au reusit sa ia Bacalaureatul. El a confundat Consiliul Uniunii Europene cu Consiliul Europei, doua institutii total diferite.…

- "Am fost convins ca, pana la urma, se va face dreptate si in Romania/ iar cei care sunt platiti sa aplice legea si o incalca chiar ei trebuie sa plateasca / dar tot cred ca nu am luat masurile legale pentru ca in viitor asemenea abuzuri sa nu mai fie posibile ( pentru ca unii din cei care au azi…

- Jurnalistul Catalin Totontan susține ca decursul carierei a primit doua oferte pe sume foarte mari din partea foștilor moguli Sorin Ovidiu Vantu și Dinu Patriciu. El arata ca deși era vorba de sute de mii de euro s-a vazut nevoit sa refuze din diverse motive.Citește și: Victor Ponta lanseaza…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta s-a dezlanțuit la adresa PSD, care primește o subvenție din partea AEP de 35 de milioane de lei lunar. „In perioada cand eram șeful PSD și prim ministru n-am avut aceste sume, pentru ca n-am considerat ca este corect sa iei atația bani de la bugetul de stat pentru…

- Jurnaliștii de la PressOne scriu ca pe aceste doua site-uri sunt criticați atat Klaus Iohannis și Victor Ponta, dar și partidele de opoziție, precum USR. In mod evident, acțiunile PSD sunt puse intr-o lumina buna, iar protestul din 10 august este denigrat. Unul dintre aceste site-uri are numele, culmea, Antifakenews.ro. Al…