Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a prezentat negocierile politice drept un obicei detestabil al complotiștilor, Dacian Cioloș nu are alta soluție decat sa gaseasca un numitor comun cu Dan Barna. In ciuda avertismentelor zilnice ”Nu-l infruntați pe Șeful!”, ale lui Rareș Bogdan, mai mulți candidați vor trebui sa-și ia inima…

- Dacian Cioloș i-a transmis lui Traian Basescu ca pentru a fi mai puternici în Parlamentul European trebuie sa discute în mod direct și nu „prin talk-show-uri cu informații eronate”, motivând ca România are nevoie de politicieni responsabili care sa apere interesele…

- "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS.Am ales sa nu raspund la fabulații reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale.Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, a facut un apel la unitatea europarlamentarilor romani in privinta subiectelor strategice pentru Romania, care sunt dezbatute la Bruxelles. "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au…

- Dragos Tudorache, co-presedinte al delegatiei USR-PLUS din Parlamentul European si fost ministru de Interne, ii raspunde lui Victor Ponta, care l-a acuzat pe Dacian Ciolos ca reprezinta interesele Frantei la Bruxelles. „Inseamna ca intelegi politica doar de la Prut pana la Nadlac”, afirma Tudorache…

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- „Pe coridoare (n.r. la Bruxelles) m-am intalnit cu Victor Ponta. M-am intalnit cu Dan Barna. Era speriat Dan ca primim inca o poza. Nu știam de chestiunea cu poza (n.r. fotografia cu Dan Barna și Victor Ponta impreuna la Bruxelles). Ce poza?! Am aflat dupa o ora și jumatate. In spațiul public era…

- Victor Ponta a povestit ce a discutat cu Dan Barna, liderul USR, la Bruxelles, dupa ce in presa a aparut o imagine cu cei doi la aceeasi masa, intr-un local din Bruxelles. "La aceeasi masa m-am vazut nu doar cu domnul Dan Barna. M-am vazut si cu lideri PNL... Tot in Parlamentul European m-am intalnit…