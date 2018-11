Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si secretarul Apararii, James Mattis, vor discuta miercuri cu senatorii americani despre dezvoltarea relatiilor cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor privind regatul, relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera in oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press.Un ordin in acest sens va fi emis joi de secretarul american…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- ''Fac parte din echipa sa. Nu am vorbit niciodata despre plecarea mea'', le-a spus Mattis jurnalistilor americani care il insotesc intr-un turneu asiatic. El a adaugat ca nu a discutat cu Donald Trump dupa comentariile facute de acesta intr-un interviu difuzat integral duminica in emisiunea '60 Minutes'…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo va efectua o vizita oficiala la Phenian, sambata, pentru a discuta cu liderul suprem nord-coreean Kim Jong-Un despre denuclearizarea Peninsulei Coreea, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- James Mattis, secretarul american al Apararii, aflat intr-o scurta vizita la Skopje, a declarat ca Rusia incearca sa influenteze referendumul privind schimbarea numelui Macedoniei in incercarea de a preveni aderarea acestei tari la NATO, informeaza agentia Reuters.

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Secretarul…