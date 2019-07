Poluarea aerului produce mult mai multe daune plamanilor decat se credea pana acum, au realizat oamenii de știința, potrivit unui nou studiu publicat in Journal of Respiratory European. Cercetatorii au descoperit ca poluarea imbatraneste mult mai repede plamanii. Capacitatea de functionare a plamanilor scade ca parte a imbatranirii naturale, insa acest studiu a constatat ca... Read More Post-ul Poluarea aerului imbatranește plamanii mai repede apare prima data in TaBu .