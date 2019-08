Stiri pe aceeasi tema

- Lukasz Piebiak, de formatie jurist, si o femeie cu prenumele Emilia au initiat o serie de actiuni pentru discreditarea anumitor judecatori.Una dintre tinte a fost Krystian Markiewicz, seful asociatiei de magistrati Iustitia, potrivit onet.pl.Markiewicz a criticat guvernul pentru…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trece la noi pasi in procedura sa legala impotriva Poloniei, intensificand eforturile de combatere a incalcarilor statului de drept in blocul comunitar, relateaza AGERPRES.Executivul UE a anuntat ca va merge mai departe cu o procedura de infringement…

- Executivul UE a anuntat ca va merge mai departe cu o procedura de infringement existenta impotriva Varsoviei in legatura cu o serie de legi care permit ca decizii ale judecatorilor de la tribunalele ordinare sa fie supuse unor anchete sau chiar sanctiuni. Comisia are indoieli si asupra independentei…

- Tragicul eveniment a traumatizat tara si continua sa-i divizeze pe polonezi, de obicei in functie de afinitatile politice. Partidul Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, fratele geaman al presedintelui decedat, i-a acuzat multa vreme pe Tusk si guvernul sau ca nu au investigat in…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca trimite trupe suplimentare in Polonia. Liderul de la Casa Alba nu a promis infiintarea unei baze militare permanente, asa cum aștepta Varsovia, insa a menționat – ce-i drept in trecere – trimiterea a aproximativ 1.000 de militari suplimentari, dupa ce…

- Statele nationale vs. Europa e noua paradigma politica care a inlocuit dihotomia stanga-dreapta in politica europeana. Mai ales de cand miscarile populiste identitare sustin reluarea suveranitatii: Salvini este impotriva Bruxelles cand vine vorba de bugetul italian, Orban impotriva Bruxelles in privinta…

