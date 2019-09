Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere din Capitala au depistat, in noaptea de sambata spre duminica, doi tineri care se aflau la volan sub influenta unor substante psihoactive, acestora fiindu-le intocmite dosare penale.

- Un tanar de 27 de ani, din Targu-Carbunești, s-a ales cu dosar penal, miercuri dimineața, dupa ce politistii l-au prins conducand sub influenta substantelor psihoactive. „La data de 21 august, politisti din cadrul Biroului Rutier Targu-Jiu au depistat in trafic un tanar de 27 de ani,…

- La data de 20 august a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 59 de ani, din comuna Stanești, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Severinului, din municipiul Targu Jiu, avand o concentratie de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a…

- La data de 4 august a.c., in jurul orei 07.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 30 de ani, din Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive, in aparatul etilotest…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, vineri, 26 iulie a.c., la ora 16.25, pe strada Victor Deleu, din municipiul Zalau, un autoturism condus de un zalauan de 25 de ani. La testarea cu alcooltestul, rezultatul a fost negativ. Intrucat soferul nu avea un comportament corespunzator…

- Un barbat din Sacele, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat conducand sub influența unor substanțe psihoactive Șoferul, in varsta de 30 ani, a fost oprit pentru control pe str. Soarelui din Stațiunea Poiana Brașov. Testat cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. In consecința, conducatorul…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat marți seara in trafic un tanar, de 24 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Traian, sub influența substanțelor psihoactive. Tanarul a fost testat cu aparatul Drug Test. S-a intocmit un…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un sofer, de 25 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Constantin Brancuși, aflandu-se sub influența substanțelor psihoactive. Oamenii legii l-au testat pe sofer cu aparatul…