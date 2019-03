Stiri pe aceeasi tema

- Politistii antidrog si procurori DIICOT Gorj au efectuat, vineri, perchezitii la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri, in urma carora au fost puse in executare opt mandate de aducere, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). "Ieri dimineata, politistii…

- Politistii au demarat, luni, o ancheta la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj dupa ce un birou al institutiei a fost spart in cursul noptii, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj,...

- Liderul unei retele de contrabanda cu droguri, cetatean german, precum si alti membri ai gruparii infractionale, intre care si trei cetateni romani, au fost arestati in Germania intr-o ancheta ce vizeaza transporturi de peste 800 kg de canabis din Spania in Germania. "In urma cercetarilor…

- O femeie de 46 de ani a murit in blocul operator al Spitalului de Obstetrica Ginecologie "I.A. Sbarcea" Brasov, inainte de a fi operata. Pacienta s-a stins, cel mai probabil, din cauza unui șoc anafilactic, in urma anesteziei. Polițiștii au deschis o ancheta pentru moarte suspecta. Conducerea Maternitații…

- Politistii au depistat, in perioada 27 decembrie 2018 - 2 ianuarie, 68 de persoane care conduceau cu viteza excesiva pe soselele din tara, cea mai mare viteza inregistrata de radar fiind de 226 km/h, pe A3. "In perioada 27 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, politistii Brigazii Autostrazi…

- O familie de batauși din Argeș, reținuți de polițiști. Pe 10 decembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in cursul lunii…

- F. T. In perioada 1 Decembrie – 8 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, oamenii legii au efectuat 76 de percheziții domiciliare, punand in aplicare 83 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale…

- Politistii timișeni au depistat cinci barbați, cu varste intre 18 și 42 de ani, care erau urmariți internațional de autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunilor de șantaj și aderarea la un grup infracțional organizat. „La data de 04 decembrie a.c., politistii Serviciului…