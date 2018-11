Poliţişti amendaţi după ce au oprit un procuror care conducea o maşină cu ITP expirat. Un procuror oprit in trafic a faacut scandal in fata politistilor: i-a amenintat pe agentii care au descoperit ca avea ITP-ul expirat! Scandalul a avut loc la Slobozia, iar procurorul a facut apoi plangere. In urma anchetei, tot politistii au fost amendati! Caz mai putin obisnuit in Slobozia. Suparat ca agenții au indraznit sa-l sancționeze și sa-i rețina placutele de inmatriculare, magistratul i-a amendat pe cei doi polițiști cu cate 5.000 de lei pentru ca din cauza lor ar fi intarziat la serviciu, lucru considerat de procuror un atac la adresa justitiei. Politistii au intocmit 64 de dosare penale,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Un procuror din Slobozia a amendat doi politisti cu cate 5.000 lei pentru ca a intarziat la serviciu din cauza lor, ei oprindu-l in trafic intrucat a depasit viteza legala si avea ITP-ul expirat. Procurorul spune ca amenda este o masura ca politistii sa inteleaga gravitatea retinerii unui magistrat.

