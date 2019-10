Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist a murit miercuri seara, in București, dupa ce a fost accidentat mortal de o mașina. Din primele informații, se pare ca victima nu s-a asigurat cand a schimbat direcția, el ieșind pe șosea dintre autovehiculele parcate.Citește și: Cutremur in USR! Se cere demisia lui Dan Barna!…

- Un politist in varsta de 31 de ani a fost gasit, duminica dupa-amiaza, impuscat in apartamentul din Caracal in care locuia. Acesta lucra la IPJ Olt, unde fusese transferat in urma cu aproximativ o luna de la Postul din localitatea Corbu. Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, politistul s-a impuscat cu…

- Barbatul din județul Gorj, care a fost impuscat, duminica, de politistii chemati sa-l linisteasca, a murit la spital, marți, dupa ce a fost internat cu rani grave la nivelul toracelui și abdomenului. Acesta a atacat politistii cu o furca si a asmutit un caine asupra lor.Potrivit medicilor…