Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.000 de evenimente, in urma activitatilor fiind constatate aproape 900 de infractiuni, dintre care 131 in flagrant delict. "La data de 12 februarie, peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498…

- Politia Romana desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In urma activitatilor desfasurate, in ultimele doua saptamani, de politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii, au fost constatate 8 infractiuni, au fost aplicate 7 amenzi si confiscate peste 7 tone…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile române, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, în urma colaborarii dintre Poliția Româna și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere în țara a celui în cauza,…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere in țara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei. Barbatul, de 36…

- Politistii de la ordine publica au constatat 25 de infractiuni, au aplicat peste 580 de amenzi si au ridicat tone de peste si icre, in urma actiunilor din ultima saptamana, pentru protejarea fondului piscicol si prevenirea braconajului. In perioada 26 ianuarie ndash; 1 februarie a.c., sub coordonarea…

- Conform Politiei Romane, duminica au fost organizate 310 actiuni si s-a intervenit la 2.621 de evenimente, dintre care 2.126 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 717 infractiuni, dintre care 197 in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate zece persoane urmarite…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 135 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat peste 1.000 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone, informeaza Politia Romana. In perioada 26 ianuarie…

- Polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 647 de persoane, 83 de autovehicule și 34 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul…

- Politistii au aplicat 6.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat 627 de infractiuni si au retinut 350 de permise de conducere in ultimele 24 de ore. "In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.700 de evenimente, au aplicat peste 6.800 de sanctiuni contraventionale si au constatat…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 742 de persoane, 87 de autovehicule si 33 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Seful demis al Politiei Romane, Bogdan Despescu, a transmis un mesaj de "la revedere" colaboratorilor sai prin care le multumeste pentru profesionalismul de care au dat dovada, scrie Digi 24.Despescu mai spune ca perioada in care a condus Politia Romana a fost plina de provocari, dar ca politistii si…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,8 milioane de lei si au constatat 622 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 509 permise de conducere.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT…

- Peste 1.200 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnul au fost verificate de Politia Romana, in ultimele doua saptamani. In urma activitatilor desfasurate, politistii au indisponibilizat aproape 400 de metri cubi de lemn, au aplicat 2.680 de sanctiuni contraventionale…

- Peste 1.200 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnul au fost verificate de Politia Romana in ultimele doua saptamani si in urma activitatilor desfasurate politistii au indisponibilizat aproape 400 de metri cubi de lemn, au aplicat 2.680 de sanctiuni contraventionale…

- Aproape 600 de permise de conducere au fost retinute si peste 4.700 de sanctiuni au fost aplicate, in urma unei actiuni desfasurate ieri de politisti, pentru cresterea sigurantei rutiere, informeaza Politia Romana. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei…

- Potrivit unui comunicat al IGPR pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii au constatat 52 de…

- Conform sursei citate, pe 12 ianuarie, 11.419 politisti au actionat, in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza AGERPRES. Au fost organizate 273 de actiuni si s-a intervenit la 2.624 de evenimente, dintre care 2.134 au fost sesizate…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face un apel urgent catre premierul Mihai Tudose pentru a pune capat jocurilor politice care se fac. "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie…

- Poliția Romana a anunțat, joi, in plin scandal cu polițistul pedofil, ca scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual, chiar daca știe ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Polițiștii transmit un mesaj incurajator și ai sfatuiesc pe viitorii posibili…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 8.300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.500.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 754 de infractiuni.La data de 9 ianuarie a.c., peste…

- 'Politistii continua actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, la intoarcerea din minivacanta de Revelion. Sunt monitorizate, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si celelalte…

- Politistii au intervenit in prima zi a noului an la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 750.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor au constatat peste 700 de infractiuni. De asemenea, au retinut…

- IPJ Giurgiu anuta ca saptamana trecuta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. Saptamana trecuta, 390 de autospeciale Dacia …

- Poliția Romana a postat pe pagina de Facebook un avertisment inedit. Printr-o poezie, autoritațile indeamna cetațenii sa fie atenți pe cine primesc in casa de sarbatori. In ton cu Sarbatorile, Poliția ne avertizeaza sa nu primim straini in casa , in aceasta perioada, precizand ca nu toți oamenii care…

- Poliția Romana a decis sa-i atenționeze pe romani cu privire la cine le trece pragul de sarbatori, intr-un mod original, in versuri. Pe pagina de Facebook a Poliției Romane apare scrisa in versuri o povața pentru cei care le deschid ușa persoanelor straine: Ast’ „Moș” n-a lasat in urma/Vreun cadou,…

- Politia Romana continua actiunile pentru siguranta transporturilor de marfuri si substante periculoase, informeaza Politia Romana. In urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana de politisti si pompieri, au fost aplicate aproape 300 de amenzi si au fost constatate 11 infractiuni. In perioada…

- Politistii din Alba au primit 9 autoturisme Dacia Logan, pentru a fi folosite in misiunile desfasurate pentru siguranta cetatenilor. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul Proiectului PolHumint, ce este derulat de Politia Romana, in cadrul mecanismului “Fonduri pentru securitate interna”. Inspectoratul…

- 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane in aceasta saptamana. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național pentru a fi folosite pentru activitatea operativa. In aceasta saptamana, 390 de autospeciale Dacia, 24 de modele…

- Noua autoturisme Dacia Logan le-au fost repartizate politistilor din judetul Alba, pentru a fi folosite in misiunile desfasurate pentru siguranta cetatenilor. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul Proiectului PolHumint, ce este derulat de Politia Romana, in cadrul mecanismului “Fonduri pentru…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Belgia si Franta. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Politia Romana a distrus peste o tona de droguri de risc si de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani, distrugerea fiind realizata cu sprijinul unui operator autorizat, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR)

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 124 de autovehicule si 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Dosare penale privind instigarea la violente, pe Facebook, in timpul protestelor Politia Romana are in cercetare sapte dosare penale privind instigarea la violente, in mediul virtual, la proteste. IGPR precizeaza ca anchetele nu se refera la persoanele care participa la mitinguri, ci la cele care…

- Instigare la proteste "in mediul online". Politia da exemple Politia Romana face un apel la protestatari, solicitandu-le sa se manifeste fara violenta, fiind deschise dosare de cercetare fata de persoane banuite de savarsirea infactiunii de instigare la tulburarea ordinii si linistii publice.…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit la 2.400 de evenimente, au aplicat peste 7.000 de sancțiuni contravenționale și au constatat aproape 750 de infracțiuni. Pentru siguranta…

- Politistii locali vor avea atribuții extinse, potrivit unui proiect de lege inițiat de mai multi parlamentari PNL. Proiectul a trecut de Senat, care l-a adoptat, luni, tacit, dupa ce termenul pentru dezbatere si adoptare a expirat la data de 27 noiembrie 2017. Acum, legea va merge la Camera Deputatilor,…

- Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, actioneaza la nivel national, in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Politistii au constatat 26 de infractiuni, au aplicat cinci sanctiuni contraventionale, au confiscat aproape 90 de kilograme de articole pirotehnice si au retras 11 autorizatii de comercializare, în prima saptamâna de derulare a operațiunii „Foc de artificii”. Politia…

- "De Ziua Naționala a Romaniei și de Sarbatoarea Sfantului Andrei, in cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, polițiștii au intervenit la aproape 5.000 de evenimente, au aplicat aproape 11.000 de sancțiuni…

- In ultima saptamana, 29 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Ei au ramas fara permise. Printre șoferii sancționați s-a aflat și un batran de 71 ani. In perioada 21 — 26 noiembrie, polițiștii…

- Politia Romana continua si in acest an actiunea nationala "FOC DE ARTIFICII", pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In perioada 21 noiembrie 2017 5 ianuarie 2018, din dispozitia sefului Politiei Romane, chestor principal de…

- Inspectoratul General al Poliției Române anunța ca, în cursul zilei de marți, oamenii legii au intervenit la peste 2.400 de evenimente.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Politistii au depistat un barbat urmarit international de autoritatile din Germania, pentru inselaciune. Pentru depistarea persoanei urmarite, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane.

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.400 de evenimente, dintre care peste 1.990 sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor, au fost aplicate peste 8.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.500.000 de lei, fiind constatate 688 de…

- Inspectoratul General al Poliției Române anunța ca, în cursul zilei de marți, oamenii legii au intervenit la peste 2.400 de evenimente.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Poliția Româna recomanda, în condițiile în care vremea este rea în toata țara, ca șoferii sa planifice din timp calatoriile, sa se intereseze de condițiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa îl parcurga și sa adapteze viteza la condițiile de drum și trafic,…