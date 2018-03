Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 15:15 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN12C, pe ambele sensuri de mers. Circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri, in localitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C,…

- Drumul Tg. Ocna-Slanic Moldova (DN 12B), care a fost afectat de o alunecare de teren, va fi inchis pe ambele sensuri de mers. Surparea s-a produs pe o distanța de 40 de metri, ca urmare a ploilor abundente de saptamana trecuta. Decizia de oprire a circulației a fost luata de catre Comitetul Județean…

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters.

- Copiii de la Gradinița „Ham Janos” din Satu Mare au savurat din plin demonstrațiile pompierilor. Organizatorii au pus in scena salvari de la inalțime. Acțiunea a avut loc miercuri, 14 martie. Cu vremea de partea lor, micuții preșcolari de la GPP „Ham Janos” au asistat la mai multe exerciții și demonstrații,…

- Un copil in varsta de 9 ani, din Republica Moldova, care suferea de o forma rara de epilepsie, a fost diagnosticat de dr. Anna Miron, de la Centrul de Epilepsie al Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava și, datorita ei, a fost tratat la Clinica Knapschaftskrankenhaus ...

- Politia din Bihor este in alerta dupa ce o femeie si nepoata ei de 4 ani au fost date disparute. Femeia de 58 de ani si nepoata ei de 4 ani au disparut vineri dimineata de acasa, iar familia este disperata.

- Trei persoane cu varste intre 40 și 50 de ani sunt in stare critica, dupa ce au fost atacate cu cuțitul, miercuri seara, in Viena. O persoana necunoscuta ar fi atacat, la intamplare, pietonii pe Praterstrase, in jurul orei 19.45, scrie Heute.at. Pentru moment, nu se cunosc circumstanțele in care a avut…

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare” din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare…

- Zona ultracentrala din Bucuresti continua sa atraga mari companii, pentru stabilirea sediului, cel mai recent exemplu fiind Red Bull Romania, reprezentanta marcii de bauturi energizante, care isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri, a anuntat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 14 ani disparuta din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore de 14 ani, din municipiul Timișoara, judetul Timis. La data de 03 martie a.c., in…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului. Un numar de 29 de oameni ai strazii au fost internati la Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost din Galati, de la declansarea codurilor de vreme…

- 56 de utilaje ale Companiei Romprest si 153 de muncitori deszapezesc, la aceasta ora, arterele din Sectorul 1. La ora transmiterii acestui comunicat, se circula in conditii de iarna grea si se intervine cu precadere pe bulevardele principale si pe strazile pe care sunt situate obiective sociale: spitale,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor de 10 ani disparut din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unui minor de 10 ani, din municipiul Timișoara, judetul Timis. La data de 26 ianuarie a.c., in jurul…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Azi, 20 februarie, la Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia” a avut loc o intalnire intre elevii liceului si reprezentantii structurilor MAI implicate in mentinerea ordinii publice, respectiv Politia, Politia de frontiera, Jandarmeria, Centrul antidrog, Centrul zonal Oradea impotriva traficului de persoane…

- O fata de 16 ani, din Sacele, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Parinții sunt disperați și fac apel la toata lumea sa anunțe Poliția daca a vazut-o. „Am fost sesizați ieri de catre familie ca, in data de 16 februarie, in jurul orei 17.00, minora de 16 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Violeta Stoica Numarul Unic de Urgența 112 a fost apelat de aproape 40.000 de ori in luna ianuarie de catre locuitorii județului Prahova, pentru a solicita ajutorul echipajelor specializate in intervenții. Majoritatea apelurilor de urgența transferate catre instituțiile abilitate sa intervina au ajuns…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, ieri-dimineata, in mai putin de 24 de ore de la dispariție, trei minore, cu varste cuprinse intre 14 și 16 ani. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, fetele au fost aduse in siguranța ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situatiei politice, autoritatile locale au decretat stare de urgenta, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi si…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale depistat, marti dimineata, in mai putin de 24 de ore de la dispariție, a 3 minore, cu varste cuprinse intre 14 și 16 ani. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, fetele au fost aduse in ...

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat prins în flagrant încercând sa fure unelte electrice dintr-un magazin de specialitate din Cluj-Napoca.Acesta a încercat sa sustraga un ciocan rotopercutor și un polizor, ascunzându-le sub haine.”La…

- 11 oameni fara adapost au murit intr-un incendiu la un centru pentru persoanele fara adapost din Japonia. Unsprezece persoane varstnice au murit miercuri noaptea intr-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei. Victimele se numarau printre cei 16 rezidenti…

- Doi barbati au fost identificati dupa ce au inșelat un batran cu aproape 80.000 lei. Un tanar 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, iar un alt barbat, de 63 de ani, se sustrage urmaririi penale, fapt pentru care a fost propusa emiterea unui mandat de arestare in lipsa. In data de 25.01.2018, Politia…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, Gigel Capota, spune ca nu a mai primit plangeri de la pacienti privind modul cum sunt tratati, dupa ce a declarat „toleranta zero" pentru toti angajatii unitatii medicale...

- Viceprimarul de Strașeni și fiul minor al acesteia și-au revenit din coma. Cei doi au fost spitalizați cu intoxicație grava suferita ca urmare a unei defecțiuni la sistemul de încalzire din locuința familiei. Medicii instituțiilor medicale în care sunt internați atesta o dinamica pozitiva…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Doua minore de 14, respectiv 15 ani, disparute de la domiciliu din data de 12 ianuarie, au fost gasite de politistii valceni pe 17 ianuarie, chiar in ziua in cate familia uneia dintre fete a anuntat Politia. Potrivit informatiilor furnizate ...

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. În accidentul îngrozitor, produs pe drumul național R2 Chișinau – Anenii Noi, au decedat cinci persoane, printre care și o fetița de aproape doi anișori. Alte doua femei, în vârsta de 23 și 24 de ani, sunt internate în stare extrem…

- Potrivit oamenilor legii, sirul infractional a inceput in 15 ianuarie, in jurul orei 1.45, cand politistii din Otelu Rosu au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca pe DN 68, la Voislova, a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar faptasul a parasit locul accidentului.…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Ambele persoane aflate in mașina s-au ales doar cu rani ușoare. Poliția a declarat presei ca șoferul a folosit droguri inainte de a urca la volan și ca se afla in spital pentru a fi ținut sub observație. Unul dintre cei doi pasageri a reușit sa iasa din mașina, dar celalalt a ramas in interiorul…

- Accident incredibil in California. O mașina care circula cu viteza a ajuns intr-un apartament situat la primul etaj al unei cladiri dupa ce a lovit un separator de pe drum. In urma accidentului, care s-a produs duminica dimineața, jumatate de mașina a ajuns in interiorul cladirii in timp ce restul a…

- Clienții Sun Plaza, un important centru comercial din sectorul 4 al Bucureștiului, au fost panicați, sambata, dupa ce au inceput sa sune alarmele. Din primele informații, o parte dintre clienți au fost ieșit din mall, iar unii dintre martori susțineau ca oamenii au fost evacuați. S-a plimbat…

- Doi tineri au fost retinuti seara trecuta, dupa ce au luat la bataie un agent de paza de la un local din Borascu. Este vorba despre un minor de doar 17 ani din comuna Slivilesti impreuna cu prietenul sau de 25 de ani din comuna Bolbosi care au ajuns seara trecuta in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Un muncitor de 25 de ani a supravietuit marti, dupa ce a cazut de la aproximativ zece metri inaltime, intr-o hala din localitatea Selimbar, in timpul unui accident de munca, conform Politiei...

- In data de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 10.30, un padurar din cadrul Ocolului Silvic Valea Sadului-Cisnadie a anunțat polițiștii Secției de Poliție Rurala Șelimbar despre faptul ca, in extravilanul localitații Veștem, in zona denumita popular ”Carari”, a gasit abandonați 8 salcami taiați... ilegal.…

- O statuie din bronz care il infatiseaza pe Alexandru Marghiloman va fi amplasata in parcul care i-a apartinut politicianului buzoian. Va avea aproape trei metri inaltime si va fi amplasata in apropierea Vilei Albatros, pe aleea principala. Investitia care ajunge la circa 300.000 de lei va fi suportata…

- Un pasager a deschis ieșirea de urgența a avionului, dupa ce și-a pierdut cumpatul. S-a enervat pentru ca a așteptat prea mult decolarea și apoi debarcarea. Pasagerul a protestat pentru ca îmbarcarea pentru cursa Londra-Malaga a întârziat o ora, iar…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii, relateaza site-ul BBC News.

- Bradul iluminat, aflat in piata Lenin din cel mai mare oras al insulei Sahalin, a fost distrus de flacari in 10 minute, ramanand intacta doar structura din metal care il sustinea. Pana la sosirea pompierilor, bradul fusese distrus. In ciuda flacarilor care au inspaimantat persoanele prezente la spectacolul…

- Avand in vedere temperaturile scazute din timpul noptii, politistii locali au desfasurat in ultima perioada, mai multe actiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Buzau. In urma actiunilor au fost identificate 7 persoane, in diferite zone ale municipiului, care au fost conduse…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui IOAN MARIAN ISCIUC, in varsta de 37 de ani, din localitatea Medgidia, judetul Constanta.Astfel, la data de 20 decembrie a.c., acesta a plecat de la domiciliu fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 170 cm, constitutie slaba, ten alb,…

- O fetita de șase ani din Germania care a primit un telefon mobil cadou de Craciun a decis sa-si puna noua ″jucarie″⁣ în functiune, sunând de 19 ori într-o singura zi la numarul pe care îl stia pe de rost - cel al politiei. Politistii, auzind doar vocea unui…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…