Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei lideri de grup au criticat faptul ca sedinta de vot a Camerei Deputatilor a fost suspendata, marti, de presedintele forului legislativ, Marcel Ciolacu, din lipsa cvorumului necesar la votul asupra proiectului de vacantare a mandatului de deputat al lui Octavian Goga. 'Am avut o noua…

- 'De cand sunt in Parlamentul Romaniei si in mod special de cand prezidez sedintele de plen, va marturisesc ca nu m-am confruntat cu o situatie similara. Am invitat astazi liderii de grup la prezidiu pentru a discuta situatia in speta pe care o cunoasteti si sigur ca nu am fost deloc surprinsa sa…

- Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzura, impus dimineața de PSD în Birourile Permanente, a fost respins la vot în plen cu 191 de voturi. „Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi. Ne sfatuim și o sa vedem”, a declarat președintele Camerei…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL și susținuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania și ALDE. Moțiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- "Nu ascund faptul ca sunt niste presiuni uriase in momentul de fata. Practic, in permanenta suna telefonul din partea celor de la PSD, de la nivelul cel mai inalt din PSD, pe semnatari ai motiunii, pentru a-i face sa se razgandeasca, pentru a incerca sa-i momeasca cu oferte de ultim moment, care…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca "sunt niste presiuni uriase" asupra unor semnatari ai motiunii de cenzura, din partea unor persoane din PSD, "de la persoane de la cel mai inalt nivel, fie de la persoane din conducerea Camerei Deputatilor, din conducerea Guvernului", care promit functii…

- Liderul deputatilor PMP, Marius Pascan, a solicitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de deputat al lui Octavian Goga, ca urmare a unei hotarari judecatoreste definitive de condamnare, sa fie mutat la inceputul ordinii de zi, de pe pozitia…

- Scopul sesiunii este anularea a amnistiei și grațierii și a Ordonanței de Urgența 114. "118 deputati PNL,USR, PMP, și Pro Romania, au depus astazi solicitare in scris pentru sesiune extraordinara a Camerei Deputaților. Partidul Național Liberal ramane consecvent celor spuse de la ordonanța…