Romanii vor trebui sa se prezinte din nou la vot pentru a modifica Constitutia conform referendumului de pe 26 mai. "Acest proiect vizeaza ca amnistia si gratierea sa nu mai fie posibile. Vorbim deopotriva despre amnistie si gratiere colectiva, cat si de amnistie si gratiere individuale, asa cum prevede in momentul de fata Constitutia. Tot in baza acestui proiect de lege, ordonantele de urgenta vor fi diminuate ca abundenta, pentru ca am crescut institutiile care pot sa sesizeze constitutionalitatea pe ordonantele de urgenta. Nu in ultimul rand, asa cum s-a solicitat la semnarea pactului initiat…