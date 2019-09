PNL depune moțiunea de cenzură. Chirieac: Este absolut necesar! Un scandal a avut loc in PNL, dupa ce mai multi liberali s-au opus motiunii de cenzura. Au fost doua tabere aproape egale, pro si contra moțiunii. Cei care sunt impotriva depunerii spun ca, de data aceasta, ar trebui sa aiba pe hartie 233 de semnaturi, cele necesare ca numar de voturi, astfel incat sa fie asumate, sa nu astepte sa obtina sprijinul necesar. "Este absolut necesar. Va dati seama ce s-ar intampla daca ar pica motiunea si domnul Iohannis ar vrea sa mearga la Cotroceni? Oricum, nu trebuie sa ne temem. Cel care va decide daca se introduce sau nu motiunea de cenzura nu este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Vicepreședintele PNL Vlad Nistor a declarat luni la Antena 3, dupa ieșirea ALDE de la guvernare, ca liberalii vor depune cat mai repede posibil o moțiune de cenzura care sa rastoarne Guvernul și ca „ținta” liberalilor este declanșarea alegerilor anticipate.„PNL va incerca sa provoace o motiune…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca Guvernul va adopta mai multe ordonante de urgenta ca urmare a cazului de la Caracal."Am spus ca nu mai intervin in justiție, dar eu cred ca este necesar, o obligație morala, sa dau aceasta OUG in care sa avem inchisoare pe viața pentru crime, sa inasprim…

- Autor: Octavian ANDRONIC De ce a cazut moțiunea in loc sa cada Guvernul? Pentru ca așa era logic sa se intample. Este regula statu quo-ului, din momentele in care nimeni nu are interesul ca lucrurile sa se schimbe iar echilibrul general sa faca loc unor dezechilibre in serie. Din aceasta ecuație se…

- „Daca mi s-ar cere sa descriu intr-un singur cuvant textul moțiunii cred ca termenul pe care l-aș folosi estre cel al ipocriziei. Cat de multa ipocrizie poate fi in a certa un guvern ca emite prea multe ordonanțe de urgența, in condițiile in care președintele Romaniei a facut tot posibilul sa blocheze…

- ”Va recomand sa puneti motiunea intr-un plic si sa i-o trimiteti domnului Iohannis la Cotroceni”, a zis Viorica Dancila la dezbatere. Viorica Dancila a declarat ca opoziția nu iși dorește cu adevarat sa vina la guvernare, precizand ca partidele care susțin moțiunea de cenzura sunt ”Alianța…

- ''Fac o confuzie intre procentele obținute la votul din 26 mai și numarul de deputați și senatori pe care fiecare partid il are conform ultimelor alegeri parlamentare. Aici vor sa minta populația. In realitate, ei știu foarte bine ca nu pot pentru ca in Parlament nu au cum sa stranga voturile ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata. "O motiune de cenzura este binevenita…