- Ludovic Orban spune ca PSD a facut eforturi uriașe pentru a impiedica organizarea mitingului PNL din Alexandria, fieful lui Dragnea. Liderul PNL a povestit pe Facebook ca primaria nu a vrut sa elibereze autorizație pentru miting, nicaieri in oraș. Totuși, prezentarea candidaților PNL la alegerile europarlamentare…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat faptul ca autoritatile din Teleorman au incercat sa-i impiedice pe cei din PNL sa faca mitingul de sambata, fiind trasmis inclusiv mesajul ca s-ar putea lasa cu violente.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu i-a cerut premierului niciun termen de gandire pentru a decide daca demisioneaza, deoarece sefa Executivului nu i-a cerut demisia. "O simpla precizare! Eu nu i-am solicitat dnei prim-ministru nici un termen de gandire privind demisia, in conditiile in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca proiectul de OUG privind Fondul Suveran este o megaescrocherie prin care Liviu Dragnea vrea sa preia controlul politic asupra celor mai importante și profitabile companii românești cu capital majoritar de stat pentru a hrani clientela PSD-ALDE. PNL va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara, la B1TV, ca este posibil ca noul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, sa fi ajuns ministru pentru ca Liviu Dragnea are o datorie fața de Vasile Dincu.„Despre Daniel Suciu, singurul lucru pe care il stiu este ca a candidat in judetul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Razvan Cuc este o "ciorba reincalzita" la Ministerul Transporturilor si ca nu vede deocamdata "mare lucru" la Daniel Suciu, numit ministru al Dezvoltarii. "O ciorba reincalzita (n.r. Razvan Cuc). Despre Daniel Suciu, singurul lucru pe care…

- ”7 milioane de romani, contribuabili la pilonul 2 de pensii, vor ramane fara banii cu care au contribuit si fara pensia suplimentara cuvenita atunci cand vor ajunge la varsta pensionarii daca nu se abroga ordonanta 114.Dragnea si Tariceanu privesc cu jind cele aproape 11 miliarde de euro din coturile…

- Mijloacele de transport in comun si spatiile publice aglomerate din Alexandria, supuse dezinfectiei in Eveniment / on 01/02/2019 at 14:52 / Pe fondul declararii epidemiei de gripa de catre Ministerul Sanatatii si pentru a preveni raspandirea virusului gripal, reprezentantii municipalitatii…