PMP propune vot prin corespondenţă la alegerile prezidenţiale pentru cetăţenii români de peste hotare Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei.



"Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea vota in conditii civilizate. Propunem, prin aceasta modificare, ca toti cetatenii romani de peste hotare sa aiba si optiunea votului prin corespondenta. La toate alegerile prezidentiale, fie ca ne referim la turul I sau turul II, am observat un numar tot mai mare de cetateni dornici sa-si exprime… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- Alegerile prezidentiale din Venezuela, programate pentru 22 aprilie, vor fi organizate in a doua jumatate a lunii mai, au anuntat joi autoritatile electorale, relateaza AFP si Reuters. "Propunem ca alegerile prezidentiale si cele pentru consiliile legislative regionale sa fie organizate simultan",…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Ministrul Tudorel Toader da cel mai important semnal, in sedinta sectiei de procurori a CSM. La finalul dezbaterii pe cererea de revocare, ministrul a precizat ca ar putea fi sesizata Curtea Constitutionala in cazul unui refuz al presedintelui Iohannis de a semna revocarea.Ministrul Toader…

- Oana Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Realizatorul a mai vorbit și despre reacția președintelui Klaus Iohannis, care a spus ca nu este de acord cu propunerea facuta de ministrul…

- Aradul a contribuit la reușita proiectului legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul legii.…

- „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementeaza cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. La articolul 291 alineatul (2) din legea sus mentionata se reglementeaza aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrarea de alimente. Prin proiectul de lege anexat propunem eliminarea taxei pe valoarea…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- USR va organiza, pe 28 februarie, o dezbatere pe tema votului prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor institutiilor competente in domeniu si a societatii civile interesate, informeaza un comunicat al partidului. Potrivit sursei citate, reforma electorala a fost si este una dintre…

- Reforma electorala a fost si este una dintre prioritatile majore ale USR, se precizeaza in. Dupa reducerea numarului de semnaturi necesare comunicatcandidaturilor si a pragurilor electorale, USR propune acum imbunatatirea votului prin corespondenta. "Ideea pe care am mers este extinderea…

- Dupa ce Xenia Savciak a inaintat o cere catre Comisia Electorala Centrale de la Moscova ca președintele rus, Vladimir Putin sa fie exclus din cursa pentru alegerile prezidențiale, aceasta a primit un raspuns negativ.

- Un nou proiect de lege prevede ca suprafețele de padure destinate producției sa scada la jumatate, iar exploatarile de lemn de padure sa se faca intr-o procedura ecologica. Initiativa a fost respinsa de Senat, dar daca va fi aprobata la Camera Deputatilor, ar putea deveni lege. Legea speciala se refera…

- Propunerea legislativa prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.Citeste si: Paul Stanescu, BAGAT IN CORZI de jurnalisti: Vicepremierul, FARA REPLICA pe tema consilierului CONTROVERSAT…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- In urma cu aproape 3 ani (martie 2015), a fost asumata public demararea proiectului primelor 3 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova ( http://m.mediafax.ro/…/banicioiu-incepe-constructia-a-trei-… ). Timp de 3 ani, deci, nici celor 3 medici-miniștri PSD ai sanatații (N.Banicioiu, P.Achimaș-Cadariu și…

- Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul favorabil al Comisiei pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Inspectia Judiciara cere corespondenta dintre Comisia pentru alegerile din 2009 si Kovesi Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu. Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anuțat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca nu i-a putut transmite președintelui Iohannis un punct de vedere nici pro, nici contra eurodeputatului Viorica Dancila, intrucat nu o cunoaște.

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul.

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…