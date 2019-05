Stiri pe aceeasi tema

- Doua curți au fost inundate in urma ploilor de duminica noaptea. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a anunțat ca ploile abundente au inundat curțile de la doua gospodarii, una din Radauți și una din orașul Solca. ISU Suceava a precizat ca in afara de cele doua curți inundate nu au fost…

- Dezastru pentru unii agricultori din Bucerdea Granoasa. Peste 200 de hectare de teren semanat cu porumb au fost distruse de mistreți și, potrivit localnicilor, autoritațile nu iau nici o masura. Ba mai mult, aceștia au fost indrumați sa iși inchida cu gard metalic terenul, daca vor sa scape de prapadul…

- Aproximativ 40 de familii dintr-un bloc din orasul Balti s-au trezit cu apartamentele inundate in urma ploii de ieri. Locatarii sustin ca de vina este Primaria municipiului care nu a incheiat lucrarile de reparatie a acoperisului. "Apa era in casa, pana la glezne.

- Cel putin 22 de civili, intre care opt copii, si-au pierdut viata de miercuri in bombardamente ale regimului asupra unei zone controlate de insurgenti in nordul Siriei, a informat joi organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru dreptul omului (OSDO), scrie agerpres.ro.

- FOTO – Arhiva O noua tulpina a virusului rujeolei a fost descoperita in nordul tarii. Boala a facut, pana acum, 62 de victime, majoritatea copii. „Singura arma ramane vaccinul”, spun specialistii. Suntem departe insa de rata de vaccinare de 95 la suta, recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in nordul Californiei au provocat decesul unei persoane, in timp ce 2.000 de locuinte au fost inundate si zeci de mii de persoane au fost evacuate dupa iesirea din matca a unui rau, relateaza vineri EFE. Guvernatorul statului California,…

- Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi irigate doua milioane de hectare de teren din tara. "Noi trebuie sa punem in opera cele doua…

- Investitorii romani au fost cei mai activi cumparatori de terenuri in Capitala si imprejurimi anul trecut, cu o cota de piata de 49%, urmati de investitorii belgieni, precum Mitiska-REIM, Speedwell sau Atenor, cu o cota de 17%, si de cei din Israel...