Nicoleta Neagu este o iubitoare a florilor și in special a lavandei. In primavara anului 2015 a facut prima achiziție de butași și a inceput sa se ocup de aceasta plantație in comuna Poduri, langa Moinești, județul Bacau. Incet, incet a extins plantația la 6.500 mp și are in prezent peste 10.000 de plante pe rod, cu soiurile Sevtopolis, Vera și Blue Scent. Primul contact al Nicoletei cu lumea lavandei a fost unul virtual, prin pozele din regiunea Provence din Franța. Apoi le-a vazut și in realitate, iar de aici nu a fost decat un pas pentru plantația care avea sa fie astazi pe Dealul Podurilor,…