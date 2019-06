Plahotniuc este o invenție a structurilor de la BUCUREȘTI Sorin Ionița: S-a spart un buboi care e puțin mai greu de ințeles pentru publicul din Romania. Republica Moldova era condusa de o gașca profund corupta și sprijinita de la București, care saptamana asta a ramas fara orice alt sprijin internațional. Faptul ca și Europa și Statele Unite și Rusia și-au retras sprijinul pentru regimul unipersonal al lui Plahotniuc și numai București a ramas in offside, este o chestie destul de extraordinara. Acum este o batalie pe viața și pe moarte pentru ca mafioții incolțiți se bat pana in panzele albe. Ei nu mai au niciun fel de refugiu, nu pot fugi nici in vest,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

