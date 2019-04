Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc in parcarea unui supermarket din Piatra Neamt, luni, 22 aprilie, in jurul orei 12.25. Pompierii pietreni au intervenit prompt si au limitat proportiile incendiului. Vom reveni. Articolul Piatra Neamt: Autoturism cuprins de flacari in parcare apare prima data in Monitorul de…

- Pagubele produse in urma incendiilor de vegetație uscata In ultima perioada, pe teritoriul judetului Vrancea, s-au intensificat incendiile generate de arderea vegetatiei uscate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor agricole. Astfel, in perioada 25 februarie – 26 martie, subunitatile operative…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Petrodava al Judetului Neamt au fost solicitati sa intervina astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din localitatea Roman. Potrivit ISU Neamt la locul evenimentului se deplaseaza trei echipaje de pompieri,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in Mangalia, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un apartament de pe strada Rozelor. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un apartament de pe strada Hortensiei. La fata locului s au deplasat pompierii Detasamentului Fripis. A intervenit…

- Pompierii tulceni au intervenit duminica pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care a afectat aproape 500 de hectare, in apropierea satului Mineri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. Incendiul, cauzat cel mai…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un apartament. ...

- Ani la rand, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Maramures (sau Pompierii, dupa denumirea traditionala) si-a cladit o imagine buna la nivelul perceptiei publice, beneficiind in principal de o mediatizare permanenta, avand mereu reliefate aspecte pozitive. Mai mult, Pompierii au capatat chiar o…