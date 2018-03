Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european,

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- Vicepresedintele american Mike Pence era pregatit sa intilneasca o delegatie de reprezentanti nord-coreeni de rang inalt in marja Jocurilor Olimpice de Iarna, insa aceasta ”scurta reuniune” a fost anulata ”in ultimul moment” de catre Phenian, in urma unor declaratii dure ale lui Pence, afirma Washingtonul,…

- Regimul de la Phenian a transmis, luni, ca vizita delegatiei de inalti oficiali nord-coreeni in Coreea de Sud, in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a adus un impuls ”semnificativ” pentru imbunatatirea relatiilor inter-coreene, potrivit agentiei Yonhap.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Jocurile Olimpice de la Pyeongchang au inceput, vineri, cu o ceremonie sub semnul pacii, marcata de momentul istoric al defilarii sportivilor din Coreea de Nord si Coreea de Sud sub drapelul unificarii. Un moment savuros al spectacolului a fost defilarea tonganului Pita Taufatofua, care desi este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- Primirea delegatiei nord-coreene in Satul Olimpic s-a facut intr-o atmosfera festiva, joi dimineata, cu reprezentanti ai celor doua Corei amuzandu-se, cu o zi inaintea ceremoniei oficiale de deschidere a Olimpiadei de iarna 2018. "Aceste Jocuri ale pacii", asa cum au fost denumite de Coreea…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam. Coreea de Nord "a continuat…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Oficialii Iordaniei au anuntat, joi, ca au decis intreruperea relatiilor diplomatice cu Coreea de Nord, pentru a se alinia politicilor aliatilor Iordaniei fata de regimul de la Phenian, relateaza site-ul postului France 24.

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Coreea de Nord a facut un anunt surprinzator, adresat „tuturor coreenilor de acasa si strainatate”, precizand ca ar trebui sa se faca un pas inainte catre unificare, fara ajutorul altor state, relateaza Reuters care citeaza presa de stat de la Phenian.

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un adolescent din Marea Britanie a filmat un tren din Coreea de Nord, despre care se crede ca avea o incarcatura secreta, care poate avea legatura cu sancțiunile impuse de ONU, scrie The Sun. Turistul...

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeazaIntr-un scurt comentariu al agentiei de presa nord-coreene, se arata ca Trump a postat…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, scrie digi24.ro.Un total de 1.

- Coreea de Nord era considerata mult prea saraca, autoritarista si vulnerabila pentru a reusi sa-si dezvolte serios programele nucleare si arsenalul balistic. Totusi, Phenianul a reusit sa puna la punct arme cu reale capabilitati nucleare, culminând cu testarea, la finalul lunii noiembrie,…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a respins perspectiva unor negocieri intre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca fiind o simpla "carpeala" si a avertizat ca Washingtonul nu va accepta niciodata o Coree de Nord dotata cu arma nucleara, informeaza AFP. Comentand oferta Seulului…

- Dupa ce lansarile de rachete din 2017 au speriat multi oameni si au dus la exercitii in tarile din raza de actiune a acestora, Phenianul a anuntat ca testele nucleare vor continua si in anul 2018. Regimul lui Kim Jong Un a laudat toate testele nucleare si cele cu rachete care au avut loc in…

- Phenianul sarbatoreste cu fast un centenar de la moartea "eroica" a bunicii actualului lider al Coreii de Nord, Kim Jong-Un si, totodata, sotia fondatorului statului, Kim Ir-Sen. Despre bunica actualului lider de la Phenian se spune ca se nascuse intr-o familie de agricultori saraci, in Ajunul…

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

