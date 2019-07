Petre Daea a umflat producţia la porumb în ultimii doi ani. Comisia Europeană i-a cerut să revizuiască datele Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața de 2017, la o suprafața similara. Pe de alta parte, in 2017 producția crescuse deja cu alte aproape 4 milioane de tone fața de 2016 pe fondul unor condiții meteo favorabile. Cu alte cuvinte, producția de porumb in Romania a crescut in doi ani cu 8 milioane de tone, adica o creștere de 70% a producției,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit AGERPRES.11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru exceptional…

- Productia industriala a scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...

- Productia de porumb boabe a Romaniei a fost anul trecut de 18,664 milioane tone, cu peste 4,33 milioane tone mai mare fata de cea din 2017, iar productia medie la hectar s-a cifrat la 7.644 kg (plus 1.412 kg/hectar), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres.

- Romania a cumparat in perioada 2017-2018 produse agricole din strainatate in valoare de 1,29 miliarde de euro și a vandut de 4,8 miliarde de euro. Astfel, s-a consemnat un excedent de 3,511 miliarde de euro in comerțul internațional de produse agricole, reiese din raspunsul prezentat de ministrul Agriculturii,…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de…