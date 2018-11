Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018: Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examenul urmand aavea loc duminica. “Ne-am pregatit pentru desfasurarea Rezidentiatului. Anul acesta am crescut numarul locurilor si posturilor scoase…

- Un numar de 8419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie pe care Ministerul Sanatații il organizeaza duminica, 18 noiembrie 2018. Anul acesta, la solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat majorarea cifrei…

- Concursul de admitere in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat, duminica, 18 noiembrie, in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara. Pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs s-au inscris 8.420 de candidati,…

- Rezidențiat 2018 – 8.420 de candidati s-au inscris pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs (4.357 de locuri pentru domeniul medicina, 405 pentru medicina dentara și 225 pentru farmacie), la nivel national, pentru Concursul de admitere in rezidențiat care are loc, pe 18 noiembrie, in 6 centre din…

- Un numar de 8.420 de candidati s au inscris pentru a participa la admiterea in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, anul acesta fiind scoase la concurs 4.357 de locuri, informeaza Agerpres.roConcursul de admitere va fi organizat duminica, 18 noiembrie, si urmeaza sa se desfasoare…

- Un numar de 8.420 de candidati s-au inscris pentru a participa la admiterea in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, anul acesta fiind scoase la concurs 4.357 de locuri. Concursul de admitere va fi organizat duminica, 18 noiembrie, si urmeaza sa se desfasoare in centrele universitare…

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie se va desfasura duminica, 18 noiembrie, in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, anunta Ministerul Sanatatii. In a doua decada a lunii octombrie, Ministerul va ...

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat duminica, 18 noiembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca, la fel ca in anii trecuti, acesta se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.