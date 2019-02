Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost alertati la ora locala 11.50."Din nefericire, un barbat care avea in jur de 50 de ani a fost declarat mort la fata locului. Familia sa a fost informata", se arata in comunicatul politiei. Barbatul era singura persoana din avion.

- Numarul persoanelor inscrise in programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, a fost…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi (DSP) si cei ai Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Paraschiva" din Iasi spun ca se mentine starea de alerta in cazul gripei. Pentru ca de astazi se reia activitatea scolara, DSP transmite medicilor de la cabinetele scolare sa fie atenti la starea…

- Ai visat in copilarie sa te faci pilot, dar ai abandonat ideea pe undeva? Poate ca e timpul sa deschizi sertarul ala, sa ștergi visul de praf și sa te apuci serios de treaba. Poate iți pare greu, dar iți arata ca se poate Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q. Dupa ce s-a distrat, facand... View…

- "Dat fiind noile aspecte cu care ne confruntam, s-a recomandat ca acest triaj sa fie realizat cu mai mare grija si mai des in acest context. Am transmis astazi catre unitatile de invatamant o informare cu privire la aceste masuri care trebuie luate incepand de la igienizare, pana la verificarea sau…

- Datorita succesului de care s-au bucurat cursurile de formare organizate anul trecut in randul firmelor și la solicitarea acestora, anul 2019 incepe la CCIAT cu o serie de șase cursuri acreditate. In 2018, CCIAT a organizat 50 de cursuri, la care au participat 606 cursanți. Cursurile din acest an organizate…

- Vrei sa inveti sa zbori, sa faci parasutism sau planorism? Aeroclulul Romaniei a dat startul incrierilor la cursuri gratuite. Aeroclubul Romaniei demareaza azi, 14 ianuarie, inscrierile la cursurile de pilotaj si parasutism. Pentru cei care au varsta de maxim 23 de ani, impliniti, cursurile sunt gratuite.…

- Oana Ardeleanu, cea care a devenit, la 30 de ani, prima femeie-pilot instructor pe un avion cu reactie din Fortele Aeriene Romane, va survola, sambata, pentru prima oara in cariera,cu un IAR-99, Arcul de Triumf, in cadrul paradei."A fost o promisiune de-a mea pentru mine", a spus ea pentru MEDIAFAX.