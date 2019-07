De decenii, oamenii de știința încearca sa gaseasca urme de viața extraterestra, fara succes pâna în prezent - cu excepția oamenilor care cred ca guvernul american ascunde extratereștri într-o baza secreta din Nevada, scrie AFP.



Marți, peste 1,5 milioane de oameni au semnat pentru un eveniment Facebook intitulat "Storm Area 51, They Can't Stop Us All of US", care propune luarea cu asalt a zonei.



Ideea este de a invada în 20 septembrie celebra Zona 51, o baza ultrasecreta a US Air Force situata în deșertul Nevada. Atât de secreta…