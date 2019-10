Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Italia pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații. Miercuri, 09 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au descoperit intr-o mașina peste 100 de litri de alcool pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente de proveniența. In data de 08 octombrie a.c., in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru a ieși…

- Politistii de frontiera precizeaza ca in TIR-ul incarcat cu tigari de contrabanda descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II se aflau 440.000 de pachete, cu o valoare de 5.000.000 de lei, iar soferul, un barbat de 30 de ani din Arad, a fost retinut. Conform unui comunicat…

- Un copil de 16 ani a fost gasit ascuns sub o patura intre banchetele unui microbuz care urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, tatal acestuia, care il insotea, fiind cercetat penal. Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat, in noaptea de marti spre…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Audi A6, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Franta. In data de 04 august a.c., in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Audi SQ7, care figureaza în bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. În data de 30…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din PTF Siret au descoperit si confiscat 450 pachete tigari de provenienta ucraineana ascunse in peretele lateral al unui microbuz. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Azi dimineata, in jurul orei 06.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere…