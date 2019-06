Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe bucati de fier stau sa cada peste trecatori si masini, pe strada Banatului din Lugoj. Tevile, care pana in urma cu cativa ani erau folosite pe post de antene, s-au indoit dupa ce nu au mai avut nicio utilitate si au cazut pe acoperis. Mai multi soferi care trec pe strada Banatului considera…

- O strada din municipiul Deva va beneficia de un proiect de peste 800 de mii de lei. Este vorba de execuția lucrarilor la obiectivul de investiții „Alimentare cu apa și canalizare pe strada Roci”, din municipiul Deva, proiect a carui valoare este de 832.235 lei. “Avand in vedere obiectul…

- Un tanar de 25 de ani, din municipiul Deva, a lovit doua autoturisme parcate pe o strada din oras dupa ce consumase substante halucinogene, barbatul fiind oprit la timp de un echipaj al politiei ce a fost chemat la fata locului de o persoana aflata in trafic, a informat miercuri Inspectoratul de…

- Un grav accident s-a produs in aceasta dimineața pe strada Alecu Russo, intersecție cu Nicolae Dimo din sectorul Rișcani al capitalei. In urma impactului una dintre mașini s-a rasturnat in mojlocul strazii.

- Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale s-a produs miercuri seara pe strada Bobalna din Gherla, la intersecția cu strada Liviu Rebreanu. In jurul orei 19.30, un tanar din Buza, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre liceul Petru Maior spre centrul orașului, din cauza faptului…

- Trei copii au fost injunghiati pe strada, miercuri seara, in Vaslui, autoritatile fiind in alerta. UPDATE: Tanarul de 17 ani a fost prins. Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele.…

- Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele. Agresorul a fost dus la Politia din Vaslui, unde este audiat. Reprezentantii Ambulantei Vaslui au declarat ca cei trei copii, doi de…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, reacționeaza dupa ce, ieri seara, a fost atacat in plina strada de un protestatar #rezist. Comentand situația, Badalau a facut și o gafa, inventand un cuvant 'injectiv', probabil o combinație intre adjectiv și invectiv."Respectivul domn a fost și acasa…