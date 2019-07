Pensiile speciale, supraimpozitate. Eugen Teodorovici: Să punem punct speculaţiilor ”Se lucreaza la un proiect, sunt mai multe variante. Ne bazam pe bun simț, pe multe altele pe care mulți nu le au. Vom discuta in Guvern, in Coaliție, apoi se va lua decizia. Sa nu facem speculații. Pe baza simularilor vom prezanta acest proiect, apoi decizia cea mai buna va fi luata și comunicata public. Cateva zile dureaza. Vom ieși cu acele masuri, le vom comunica public și le vom aplica cat mai repede”, a declarat Eugen Teodorovici, citat de Antena 3. De la ce a pornit scandalul De la ce a pornit scandalul "In primul rand, este vorba despre pensiile speciale. Credem ca o varianta normala ar fi aceea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

