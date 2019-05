Pedalare de primăvară, lângă Timișoara Vremea incepe sa dea semne ca se incalzește din ce in ce mai tare, așa ca este un timp numai bun de pedalat. Haideți langa Timișoara sa faceți mișcare! The post Pedalare de primavara, langa Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A venit primavara, iar cei de la Verde pentru Biciclete (VpB) au dat startul Pedalarii de primavara la Timișoara. Este al 11-lea an consecutiv in care cei de la VpB fac acest lucru, iar laitmotivul sub care are loc evenimentul este „Vrem piste, Timișoara!”. Pedalarea de primavara organizata de cei de…

- E primavara chiar daca vremea iși mai face de cap cateodata. Haideți sa pedalați in urbea de pe Bega, pentru ca Verde pentru Biciclete da tonul și in 2019. Adunarea se da sambata, 4 mai, la ora 18.00, la Platforma Timco, iar startul pedalarii va avea loc la ora 18.30. Finishul și un concert cu ... The…

- O mie de oua! Atatea au vopsit in Vinerea Mare maicuțele de la Manastirea Timiseni-Sag, care vor fi oferite oamenilor aflați in nevoie de Pasti. Vineri, dupa slujba, maicutele de la manastirea Timișeni-Șag, de langa Timișoara, au inceput sa „trebaluiasca” in bucataria lacașului de cult. Au vopsit o…

- De Paști puteți aduce primavara in sufletele oamenilor nevoiași. Cum? Simplu! Puteți contribui la strangerea de fonduri pentru 15 familii ce au nevoie de sprijinul nostru. „Familiile sunt majoritatea cu copii și locuiesc in Timișoara, cat și in imprejurimea orașului. Printre necesitați se numara electrocasnice,…

- Bicicliștii se aduna in fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Timișoara pentru a pedala in Masa Critica. Evenimentul va incepe vineri, 29 martie, de la ora 18.00. Masa Critica este un marș in masa cu bicicletele sau alte mijloace de deplasare nemotorizate, care are loc de obicei in ultima zi de…

- Aproximativ 100 de copii din școli speciale din Timiș au fost astazi la Manastirea Timișeni-Șag. Aceștia au participat, in biserica mare a manastirii, cu hramurile „Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul” și „Sfantul Iosif cel Nou de la Partoș”, la un moment de rugaciune și inalțare sufleteasca.…

- De Marțișor a fost zi speciala și pentru bunicii Centrului de zi pentru batrani „Sf. Arh. Mihail și Gavril”. Varstnicii au petrecut o zi impreuna și au primit marțișoarele tradiționale, ganduri și vorbe frumoase, zambete și strangeri de maini. Batranii de la centru au recitat poezii, au cantat cantece…

- Prognoza meteo 1 martie. Primavara incepe sa-și faca simțita prezența, dupa zile lungi de frig, ploi și ninsori. Așa ca pe 1 martie, vremea va fi deosebit de frumoasa in majoritatea regiunilor din Romania.