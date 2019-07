Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Alexis Tsipras si partidul sau, Syriza, se plaseaza in spatele opozitiei conservatoare intr-un sondaj de opinie publicat joi seara, in perspectiva alegerilor parlamentare din 7 iulie din Grecia, transmite dpa. Cu trei saptamani inaintea scrutinului legislativ, formatiunea Syriza (stanga)…

- 'Cer dizolvarea parlamentului si organizarea de alegeri nationale', a declarat cu putin timp in urma premierul Tsipras, in biroul presedintelui Pavlopoulos, care a dat curs solicitarii, conform Constitutiei. Mandatul lui Tsipras urma sa se incheie in octombrie, dar 'o campanie prelungita de patru…

- Tsipras a declarat presei ca "cercurile ultraconservatoare de la Bruxelles incearca sa creeze indoieli privind politica noastra guvernamentala si sa ridice obiectii fata de proiectele noastre".Vicerpresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis apreciase miercuri ca pachetul de masuri…

- Urmatorul guvern, care va fi condus de Kyriakos Mitsotakis (liderul partidului de dreapta Noua Democratie n.trad.) va da un nou impuls economiei grecesti, scrie revista Forbes. "Este deja evident ca Stânga este problema si nu solutia problemei". scrie Proto Thema preluat de Rador.Revista…

- Liderul opozitiei din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a cerut duminica demisia premierului Alexis Tsipras, dupa ce partidul sau a iesit invingator, in fata formatiunii sefului guvernului, relateaza Reuters. "Este evident ca poporul grec si-a retras increderea in guvern. Premierul trebuie sa-si asume responsabilitatea.…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene a declarat: 'Imi lansez campania la Atena, deoarece aici a inceput democratia, nu poate exista democratie fara Grecia, iar Europa nu poate exista fara Grecia', a afirmat politicianul bavarez, liderul grupului PPE…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, isi lanseaza oficial marti, la Atena, campania pentru alegerile parlamentare din 23 -26 mai, relateaza euractiv.com. Weber va rosti un discurs la Zappeion Megaron, cladire simbolica unde a fost semnat Tratatul…

- Grecia dezgroapa din nou securea razboiului cu Germania, dupa peste 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea razboi mondial și un faliment de stat iminent în 2010, evitat și cu ajutor german. Miercuri, în Parlamentul de la Atena, dupa 12 ore de dezbateri, s-a decis solicitarea…