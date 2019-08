Patru morţi şi trei dispăruţi, în urma unei alunecări de teren în sud-vestul Chinei Patru persoane au fost descoperite decedate si alte trei sunt date disparute in urma unei alunecari de teren survenite in municipiul Chongqing, din sud-vestul Chinei, au informat joi autoritatile locale, citate de Xinhua. Alunecarea de teren s-a produs miercuri, in jurul orei locale 3 a.m., cand 70.000 de metri cubi de noroi si pietre au ingropat doua case si un sopron in satul Siwan, din Chengkou, unul dintre cele mai izolate judete din municipiul Chongqing. Potrivit responsabililor locali, exista riscul unei a doua alunecari de teren, ceea ce limiteaza amploarea operatiunii de salvare. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

