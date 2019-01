Stiri pe aceeasi tema

- Tomosul de acordare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene va fi semnat astazi la Istanbul, de catre Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, si de Epifanie, Mitropolitul Kievului si al intregii Ucraine.

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, iar capul instituției a fost desemnat Mitropolitul Epifanie, in varsta de doar 39 de ani, anunța agențiile internaționale. Decizia crearii noii biserici a fost luata de ”Conciliul…

- Un „Conciliu de Reunificare” (Sinodul) a consacrat, sambata, crearea Bisericii ortodoxe ucrainene autocefale (independenta de Patriarhia Moscovei), prin numirea patriarhului Epifanie, la catedrala Sfanta Sofia din Kiev. Catedrala a fost construita de fiul Prințului Vladimir, al carei botez din anul…

- La Istanbul, presedintele ucrainean Petro Porosenko si Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata un acord privind infiintarea Bisericii ucrainene. „Astazi este o zi istorica”, a declarat Porosenko, citat de Interfax.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP. Patriarhia de la Constantinopol a decis, la jumatatea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni un decret ce impune restrictii economice Ucrainei ca urmare a 'actiunilor inamicale' la care au recurs autoritatile de la Kiev, referire la sanctiunile impuse Rusiei de catre Ucraina, transmite agentia EFE.Decretul semnat de Putin stabileste…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…