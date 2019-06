Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Canada a legalizat utilizarea cannabisului in scop recreativ, autoritațile de la Ottawa anunța ca, pana la sfarșitul anului, vor fi autorizate produsele comestibile pe baza de cannabis, transmite BFMTV. Guvernul canadian a anunțat ca produsele comestibile derivate din cannabis vor putea fi comercializate…

- "Beneficiile directe si indirecte platite de companiile de ridesharing in Romania sunt, in prezent, de peste un miliard de lei anual. Reglementarea pe care industria si-o doreste va aduce, in anul 2023, aproximativ 1,9 miliarde de lei in beneficii directe si indirecte catre bugetul statului. Dublarea…

- Proiectul de ordonanta ce reglementeaza serviciile de ridesharing ar putea fi pus saptamana viitoare in dezbatere publica. Declarația a fost facuta de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferința de presa facuta miercuri seara la Palatul Victoria, dupa ce oficialii din Transporturi s-au…

- Asa-zisa sedinta speciala a Parlamentului, convocata ieri de deputatii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre acestia sa-si faca selfie în Parlament. Deputatul PPDA Chiril Motpan, dar si câteva colege de-ale sale, au fost surprinsi pozând si…

- Taiwanul este primul stat din Asia care legalizeaza casatoria intre persoane de același sex. Decizia a fost luata inca de acum doi ani de catre Curtea Constituționala a țarii insulare. Parlamentul a avut un termen de doi ani pentru a se pronunța in legatura cu aceasta timp in care au fost puse in dezbatere…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marti, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi "pentru" si 21 "impotriva". Proiectul de lege initial a fost modificat, dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionale unele…

- Doua companii strategice controlate de Guvern inca rezista la presiunile acestuia de spoliere a resurselor de investitii prin dividende cat mai mari. Adunarile generale ale actionarilor Transelectrica ( TEL ) si Transgaz ( TGN ) nu au aprobat distribuția de dividende. Ambele companii au obiective de…

- Comisia de Buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat un raport favorabil, cu amendamente, pe proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, privind repatrierea a 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Deputatii au adoptat un amendament la proiectul legislativ…