Stiri pe aceeasi tema

- Premierul croat Andrej Plenkovic a ordonat, miercuri, o remaniere a cabinetului sau, inlocuind sapte din cei 21 de ministri, cu putin peste un an inainte de expirarea mandatului guvernului, la sfarsitul anului 2020, dupa o serie de scandaluri de coruptie in cadrul executivului, informeaza joi Reuters…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat marți ca ar prefera o femeie in funcția de președinte al Comisiei Europene, in contextul reuniunii liderilor UE pe tema desemnarii noilor șefi ai principalelor structuri de conducere din Blocul comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Citește…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, va fi audiat la inceputul lui octombrie de procurorul general in cadrul acuzatiilor de coruptie care il vizeaza, a informat luni avocatul acestuia, relateaza AFP. Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, a respins joi cererea prim-ministrului de…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit miercuri o amanare pentru trei luni, pana in luna octombrie, a procesului in care este cercetat pentru corupție, pentru ca avocații sa aiba timp pentru a aduce dovezi impotriva intenției procurorului general de a-l pune sub acuzare, relateaza Reuters,…

- Croatia este intr-un stadiu inaintat cu pregatirile pentru a adera la euro pana in 2024, a afirmat sambata cancelarul german Angela Merkel, citand evolutiile economice ale celui mai tanar stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters. "Principalii indicatori economici din Croaţia indică…

- Croatia este intr-un stadiu inaintat cu pregatirile pentru a adera la euro pana in 2024, a afirmat sambata cancelarul german Angela Merkel, citand evolutiile economice ale celui mai tanar stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters. "Principalii indicatori economici din Croaţia indică…