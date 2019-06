Parc MARVEL, anunţat în SUA în 2020 Noul parc va veni dupa Star Wars: Galaxy's Edge, consacrat universului din saga "Razboiul stelelor", deschis la inceputul acestei luni. Municipalitatea americana, care gazduieste Disneyland California Adventure Park, ar fi validat mai multe permise de constructie al caror buget se ridica la suma totala de 14 milioane de dolari. Printre constructiile prevazute se numara puncte de apa, o mini fabrica de bere, o zona de intalnire a personajelor, precum si renovarea unor cladiri. Unul dintre permise autorizeaza magazine ridicate pe o suprafata de 190 de metri patrati. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

