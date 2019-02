Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii bucuresteni vor circula in continuare gratuit pe toate mijloacele de transport in comun de suprafata din Capitala, dar numai in baza unui card de calatorie pe care il va emite Societatea de Transport Bucuresti (STB), procedura de eliberare a acestor carduri fiind demarata marti, 12 februarie…

- Regia Autonoma de Transport București face cateva schimbari care te vor ustura la buzunar. Prima modificare are legatura cu denumirea societații, care din RATB devine STB, adica Societatea de Transport București. Urmatoarea schimbare face gaura serioasa in bugetul tau, daca obișnuiești sa circuli fara…

- Noul regulament al Societații de Transport București (STB) prevede o creștere a amenzii pentru neplata unei calatorii, de la 150 la 500 de lei, dar pot plati jumatate din aceasta suma, in termen de 15 zile, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Societații de Transport București (STB).Amenda…