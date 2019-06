Stiri pe aceeasi tema

- Argentina și Uruguayul sunt afectate în totalitate de o pana de curent masiva, de duminica dimineața, au anunțat pe Twitter companiile de distribuție energetica din cele doua țari, scrie AFP. Argentina și Uruguayul, precum și parți din Brazilia și Paraguay au ramas fara curent…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima la 9 mai a unei agresiuni cu arma de foc in centrul capitalei Buenos Aires, care a costat, de asemenea, viata unui functionar cu rang inalt, a incetat din viata duminica din cauza ranilor, a anuntat formatiunea sa politica, relateaza AFP. …

- Actrita si balerina cubaneza Amelita Vargas a murit la 91 de ani in Argentina, unde se stabilise din anii '40, a informat duminica teatrul Comafi din Buenos Aires, intr-un comunicat citat de EFE potrivit Agerpres. "A decedat Amelita Vargas. Nascuta in Cuba, ea si-a inceput cariera la teatrul…

- Leo Messi s-a intors la naționala dupa opt luni, dar Argentina a pierdut și cu el, 1-3 in testul cu Venezuela. Și Messi a fost aspru criticat la Buenos Aires. Messi s-a plans de tratamentul la care-l supun compatrioții. „Eu sunt mereu scos țap ispașitor. Se spune o minciuna, de genul celei ca tata face…

- Kunxun (foto) este o clona a unui caine lup Huahuangma, in varsta de 7 ani, angajat la postul de poliție Pu'er, din Provincia Yunnan, si este considerat unul dintre cei mai buni caini detectivi din țara. Proiectul clonarii a fost realizat de Ministerul Securitații Publice, care a stabilit…

- Leonor Baez, in varsta de 50 de ani, a fost arestata langa Buenos Aires pentru tentativa de a-si ucide sotul, pe Hector Eduardo Ramirez. Femeia a pus la cale un plan diabolic cu fostul ei iubit, un paraguayan care locuia in Argentina, incercand sa-l omoare pe barbatul cu care se casatorise in urma cu…