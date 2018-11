Stiri pe aceeasi tema

- De cand au devenit „prințese”, Kate Middleton și Meghan Markle sunt foarte atente la ținutele lor. Amandoua sunt style icon, chiar și in timpul sarcinii. Pe soția prințului William am vazut rochii de gravida superbe, insa nici fosta actrița americana nu se lasa mai prejos. In timp ce ducesa de Cambridge…

- Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, a nascut. Kate Middleton si printul William au felicitat cuplul. "Ducele si ducesa de Cambridge sunt entuziasmati pentru Pippa si James", a transmis palatul Kensington intr-un comunicat, citat de presa britanica. Pippa Middleton, in varsta…

- Acum ca a incheiat concediu de maternitate, Ducesa de Cambridge s-a reintors la indatoririle regale. Ieri, a avut loc prima aparitie publica alaturi de sotul ei, dupa ce l-a adus pe lume pe Printul Louis.

- In luna aprilie, Kate Middleton devenea mama pentru a treia oara. Pe 23 aprilie, de ziua Sfantului Gheorghe (St. George), ducesa de Cambridge il naștea pe Prințul Louis. Ultima sa apariție in public a fost la botezul mezinului, pe 9 iulie. Anterior a participat alaturi de copiii cei mari la meciul de…

- Familia regala britanica nu este straina de scandalurile publice, iar cel mai recent le implica pe Camilla Parker Bowles, ducesa de Cornwall, și pe nora sa, Kate Middleton, ducesa de Cambridge.

- Kate Middleton evita sa apara in public cu parul strans. Deja multa lume s-a intrebat de ce Ducesa de Cambridge nu și-l poarta dezlegat. Ei bine, misterul a fost elucidat,recent, de un chirurg britanic. In puținele ocazii in care aceasta și-a aranjat parul in coc sau in coada de cal, unele persoane…

- Toți au trecut, la un moment dat, prin asta. Ca-i cheama Elisabeta, Charles, William sau George, in copilaria lor regala, aceștia au imbracat deseori rochii cu panglici și fundițe sau pantalonași bufanți, pentru rolurile lor extrem de importante. Prințesa Elisabeta In 1935, viitoarea suverana a Angliei…