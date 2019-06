Pacientă de la „Socola“ scoasă de pompieri din fântâna spitalului Femeia s-a ales cu o rana la cap si mai multe contuzii la picioare si piept, precum si o usoara hipotermie, fiind transportata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi pentru tratament. „Pacienta in varsta de 66 de ani a avut nevoie de interventie medicala in urma unei cazaturi in fantana. Aceasta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierdere a cunostintei, o contuzie a cotului drept si a genunchiului drept, dar si hipotermie usoara", a precizat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 66 de ani a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea Institutului de Psihiatrie din Iasi, unde era internata de mai mult timp. Diana Iacob, de la Biroul de presa al IPJ Iasi, a declarat ca femeia a cazut in fantana care se se afla in apropierea bisericii…

- Proiectul de hotarare privind realizarea acestor investiții va ajunge miercuri, 26 iunie, pe masa aleșilor județeni, care se vor intruni in ședința ordinara. Investițiile constau in aparatura și echipamente medicale pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatații și pentru…

- Tanara se afla la volanul unei masini implicate intr-o tamponare, din cauza careia s-a ales cu o fractura de craniu, o fractura deschisa la mana dreapta si o ruptura splenica serioasa, care i-a produs o hemoragie puternica. Aceasta a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul…

- Pentru ca acuza stari de rau specifice consumului excesiv de alcool, aceasta a fost adusa la in cursul zilei de marti la Institutul de Psihiatrie „Socola" Iasi. Cand starea sa a inceput sa se agraveze si a intrat ulterior in coma, medicii psihiatri au trimis-o la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a…

- Aceasta a fost gasita la timp si adusa la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu rani la gat, cauzate in timpul tentativei de sinucidere. „Pacienta in varsta de 46 de ani a ajuns in spital cu semne ale agresiunii si cu o marca traumatica semicirculara in jurul…

- Aceasta a inghitit cateva zeci de pastile de Paracetamol, iar din cauza starii de rau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacienta in varsta de 23 de ani a fost adusa in UPU cu simptome ale unei intoxicatii cu Paracetamol. Aceasta a fost tratata imediat…

- Un copil in varsta de 12 ani, din localitatea Cetațuia, comuna Puiești, județul Vaslui, a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal de Urgența "Elena Beldiman" Barlad, dupa ce s-a accidentat grav la fotbal. Baiatul se juca impreuna cu mai mulți copii, in aceasta seara, cand a cazut și s-a lovit la…

- Clipe de groaza pentru o femeie in varsta de 81 de ani, din Iași. Batrana a fost batuta și violata, insa nu se știe inca cine sunt autorii. Politistii au demarat o ancheta in acest caz. Femeia a fost adusa la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ce…