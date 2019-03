Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile norvegiene au initiat, sambata, evacuarea cu elicoptere si nave de interventie a circa 1.300 de pasageri de pe o nava de croaziera, in urma defectarii unui motor in largul coastei norvegiene. Nu a fost semnalata nicio victima, pana in acest moment. "Nava de croaziera Viking Sky a lansat…

- Un autobuz a luat foc duminica in centrul orasului Stockholm dupa o explozie, potrivit politiei suedeze, citata de DPA, potrivit Agerpres. Politia a declarat pe Twitter ca potrivit informatiilor initiale, nu au fost pasageri la bordul autobuzului in momentul exploziei. Ea a adaugat ca explozia…

- Coreea de Nord a reconstruit partial baza de testare si lansare pentru rachete balistice de la Sohae, arata imagini prin satelit analizate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din SUA si site-ul 38 North din Washington, scrie agerpres.ro.

- Un cetațean din municipiul Targu-Jiu, a ieșit la plimbare pe bulevard, insoțit de ușa sa. Deși situația pare amuzanta, barbatul a perturbat traficul chiar intr-un sens giratoriu intens circulat, din centrul orașului. Imagini amuzante au fost surprinse cu telefonul mobil, de un tanar chiar in centrul…

- Incidentul s-a petrecut marti, cand pachebotul Norwgian Epic, apartinand Norwegian Cruise Lines, plecase de la Port Canaveral (Florida), pentru o croaziera in Insulele Virgine Britanice. In a treia zi din cele sapte de croaziera, nava a intampinat o problema mecanica la ancorarea in portul San Juan,…

- Potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza serviciile meteorologice ale capitalei ruse, "un nou record zilnic de precipitatii in 140 de inregistrare a fost batut" in noaptea de marti spre miercuri, la Moscova, care a batut de asemenea "precedentul record ce data din iarna lui 1995".…

- Camine pentru batrani, nefunctionale cu anii Decizii heirupiste de desfiintare si… reinfiintare! Doar patru cantine pentru saraci, licentiate Posibilitatea ingrijirii la domiciliu lipseste cu desavarsire N. Dumitrescu Desi este unul dintre judetele cu cel mai mare numar de locuitori la nivel de…

- Imagini uluitoare au fost surprinse la o trecere la nivel cu calea ferata din comuna hunedoreana Zam, de langa Deva. Un șofer a filmat cum un tren trece in viteza, deși semnalele luminoase aratau culoarea alb intermitent. Șoferii au fost la un pas de moarte la o trecere la nivel cu calea ferata din…