(P) Piele ecologica sau piele naturala? Care este cel mai bun material pentru portofel Pentru femei, accesoriile sunt foarte importante. Ne dorim mereu sa purtam doar accesorii atragatoare, care sa ne avantajeze și sa ne reprezinte. Prin urmare, in garderoba unei femei regasim o mulțime de accesorii de care aceasta s-a atașat. Bijuteriile sunt adesea in topul accesoriilor preferate de femei, insa la fel de neprețuit este și portofelul. Portofelul este un accesoriu important deoarece fara el puține femei ies din casa. Ținem in portofel banii, documentele, cardurile bancare dar și multe lucruri personale. Ne ajuta sa fim mai bine organizate și totodata ne poate oferi o mana de ajutor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

