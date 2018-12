OUG privind noile măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta are numarul 114/29 decembrie 2018. Actul normativ instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. In energie, companiile vor plati o contributie de 2% din cifra de afaceri iar in telecom aceasta contributie este de 3%. Totodata, pretul gazelor si al energiei electrice va fi plafonat la 68 lei/MWh in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, iar ANRE va elabora in ianuarie o metodologie in acest sens. Totodata, Guvernul a decis impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

