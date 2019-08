Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei s-au intalnit, luni, la Palatul Victoria, principala tema de discuție fiind masurile dispuse de premier, in urma tragediei petrecute la Caracal. Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru imbunatatirea cadrului legislativ. De asemenea, liderii PSD si ALDE au decis convocarea…

- De maine, 18 iulie, Legea nr. 130 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice intra in vigoare.Modificarile aduse legislatiei au fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, urmand sa intre in vigoare din data de 18…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta prin care introduce darea in plata a activelor profitabile de catre companiile din sistemul energetic. Astfel, se permite Ministerului de Finante sa extraga din sistemul energetic toate activele eficiente pentru a le da in concesiune.

- Invitata la Antena 3, premierul Viorica Dancila a discutat, printre altele, si situatia sectiei speciale a investigare a magistratilor. Aceasta a amintit de rezultatul referendumului pe justitie, spunand ca ”a inteles mesajul alegatorilor” in privinta ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei.

- Ridesharing-ul intra in legalitate. Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta care reglementeaza activitatile de pe platformele de tip ridesharing. Saptamana trecuta sute de taximetristi au protestat din nou impotriva platformelor Uber, Bolt si Clever. Razvan Cuc a explicat ca ”Ordonanța de Urgența are…

- Guvernul vrea sa introduca prin Ordonanta de Urgenta o noua categorie, pe langa cele sase deja existente, de beneficiari ai unor indemnizatii spweciale, care s-ar adauga oricaror tipuri de pensie.

- Guvernul introduce, in sedinta de marti, Ordonanta de Urgenta care reglementeaza reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio si traditionale, anuntata initial de liderul PSD Liviu Dragnea. De asemenea, se adopta si masurile pentru persoanele care au primit decizii de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si primari din judetul Satu Mare, ca Guvernul va adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ. "Vreau sa spun primarilor ca voi adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ. Este important sa avem acest…