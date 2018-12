Guvernul discuta joi un proiect de Ordonanța de Urgența care reglementeaza norme tranzitorii pentru anul 2019, astfel incat sa nu se ajunga la un blocaj in sistemul de asigurari sociale de sanatate și la discontinuitați in acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, pentru persoanele asigurate, cu venituri din activitați independente. In lipsa acestor masuri, un contribuabil care depune in termenul legal declarația unica nu ar putea avea calitatea de asigurat intre data de 31 decembrie 2018 și data efectiva de depunere a declarației.