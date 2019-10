Orban: Guvernul nu va da nici o OUG pe justitie! SIIJ ramane FUNCTIONALA! Prima lovitura de la Orban! Exclude OUG in domeniul justiției daca devine premier. La fel ca Dancila! Secția Speciala ramane in viața! Ludovic Orban a exclus posibilitatea de a da Ordonanțe de urgența in justiție daca ajunge premier. Intrebat intr-o conferința de presa daca ia in calcul sa emita OUG-uri pentru abrogarea recursului compensatoriu, desfiintarea SIIJ și alegerea primarilor in doua tururi, Orban a facut referire la referendumul din 26 mai. ”In ce privește reglementarile in domeniul justiției, la referendumul din 26 mai romanii au decis foarte clar ca nu se pot emite OUG-uri in justiție”,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta.In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In ce…

- Eugen Tomac a declarat la iesirea de la negocieri ca i-a propus lui Klaus Iohannis sa ia in calcul si propunerea unui premier de la PMP. PMP nu agreeaza ideea organizarii de alegeri parlamentare anticipate, a declarat, joi, Eugen Tomac, care a precizat ca la consultarile cu presedintele Klaus…

- In sala de plen, in timpul sedintei, un fost premier a bruscat un parlamentar PSD, un alt fost premier s-a uitat la poze cu masini pe telefon, iar prima femeie prim ministru din istoria tarii s-a prefacut ca-si ia notite in timpul discursurilor. Pe hol, un cunoscut „dandy" le-a spus jurnalistilor ca…

- Romanii au sansa de a scapa saptamana viitoare de guvernarea dezastruoasa a PSD, odata cu votul dat inParlament pentru motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de toate partidele din opozitie si chiar de unii parlamentari PSD. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari PNL, USR, PRO Romania,…

- Un guvern de tehnocrați este varianta cea mai discutata in cercurile puterii. Așa cum se știe, PNL are intenția sa preia guvernarea, dar unul din scenariile probabile ar fi acela in care Ludovic Orban va fi a doua propunere a Președintelui. Ca sa evite un eșec, neincrezator in stabilitatea unei coaliții…

- Kelemen Hunor a declarat, despre numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror-șef european, ca Romania lasa impresia ca nu știe ce vrea din cauza contrazicerilor dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, potrivit Mediafax.„Avem o problema cand vorbim de politica externa și de mandatul…

- Victor Ponta ar vrea un guvern PSD - Pro România - ALDE, daca actualul executiv pica la moțiunea de cenzura. „Eu o sa ma duc la foștii mei colegi de la PSD și la actualii colegi de opoziție de la ALDE și o sa le propun sa facem un document semnat, cred, de vreo 260 de parlamentari…

- Se pare ca zarurile au fost aruncate pentru guvernul Dancila. Conform declarațiilor lui Ludovic Orban, s-a intrumit majoritatea parlamentara care sa treaca moțiunea de cenzura. Ludovic Orban spune ca in acest moment, guvernul e sprijinit doar de PSD, iar numarul parlamentarilor din partidele care s-au…