ORA de IARNA 2019 - Încă puțin și dăm ceasurile înapoi ORA de IARNA 2019 - Existanța orei de vara si de iarna aduce, anual, o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se dau cu o ora inapoi, astfel ca ora 4:00 devine ora 3:00. Practic, dormim mai mult. ORA de IARNA 2019 - Trecerea la ora de iarna 2019 se va face peste o saptamana, in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand ceasurile se dau inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Va fi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

