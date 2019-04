Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat joi, la Suceava, ca are un plan de reorganizare a partidului si crede ca este posibil sa obtina voturile necesare pentru a accede in Parlamentul European cu ''cei mai buni vectori de imagine in contextul actual'', Ilie Nastase si Anghel Iordanescu. ''UNPR a avut peste 500.000 de membri de partid, acum are vreo 150.000. Ne reorganizam in teren si pe 26 mai, prin planul nostru de reorganizare, avem o sansa sa intram in Parlamentul European. In Parlamentul European nu se intra cu 5% decat doi oameni. Nu intra niciodata doar un europarlamentar.…