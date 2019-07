Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 28,76%, in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, la 3.196 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 28,76%, in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, la 3.196 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 551, in scadere cu 38,57% fata aceeasi perioada din 2018. Ierarhia continua cu judetele Bihor - cu 240 de insolvente (-18,09%), Constanta - cu 169 (-29,29%) si Timis - 168 (- 20%). Pe domenii…

- Atunci, pe baza hotararii Consiliului Director al Fundatiei, intr-o luna, au fost puse bazele a nu mai putin de 16 scoli postliceale, in sapte judete. Scoala Postliceala „Henri Coanda” Oradea a fost printre primele institutii infiintate in cadrul retelei „Henri Coanda”, iar la nivel national…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 28,49%, in primele cinci luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 2.636 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului…

- Numarul de firme dizolvate a scazut in primul trimestru din 2019 cu 13,13%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 8.507 unitati, fata de 9.793 firme in 2018, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), relateaza Agerpres.Citește și: Amenzi…

- Din numarul total de antreprenori, 863.214 erau barbati si 517.777 erau femei. In ianuarie, numarul total de actionari ai firmelor active a fost de 1.370.579, cu 9812 actionari mai putini decat in februarie, iar in luna decembrie a anului trecut erau 1.359.362, cu 21.029 actionari mai putini decat…