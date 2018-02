Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenta a Uniunii Sovietice.…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Deputatul PSRM Grigore Novac a sesizat Serviciul de Informații și Securitate (SIS) pe marginea declarației de unire semnate de consiliul local al comunelor Parcova și Fintina Alba, raionul Edineț, informeaza NOI.md. Novac a subliniat ca toate aceste acțiuni cad sub incidența Codului penal al Republicii…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Nisporeni. Unde a fost discutata Unirea Republicii Moldova cu Romania.

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, a comentat acuzatiile aduse de catre socialistul Vlad Batrincea, conform carora Romania ar avea intentii imperialiste in Republica Moldova si doreste anexarea tarii.

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- In cel mult trei luni ar trebui sa apara nou alege a mineritului, noua lege a redevențelor și noua lege a apelor minerale, care sa asigure protejarea intereselor romanești in cel mai profitabil, dar și sensibil domeniu al economiei. Daca acest lucru nu se va intampla, Coaliția Naționala pentru Modernizarea…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) are un nou sef. Parlamentarii au sustinut candidatura lui Vitalie Parlog, dupa ce la 25 octombrie curent a expirat mandatul actualului director, Mihai Balan.Noul director SIS a depus astazi juramantul in plenul Parlamentului.

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a organizat dezbateri in cadrul carora au fost puse in discuție soluții pentru imbunatațirea legislației in domeniul securitatii informationale, noteaza NOI.md. Dezbaterile au fost susținute de catre organizația internaționala Freedom House. Participantii…

- Procuratura Anticorupție, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au efectuat masuri speciale de investigație in scopul contracararii unor activitați ilegale, transmite NOI.md. Acestea au fost comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar al mun.Chișinau. Mecanismul de fraudare…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac critica declaratia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este fezabila, Tomac sustinand ca orice demnitar al statului roman ce se asaza impotriva curentului unionist ramane un prizonier al istoriei nefaste

- Fostul șef al statului Traian Basescu a declarat, marți, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru ieșirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii țarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de ...

- Site-ul Aif.md, care este pagina electronica a ziarului ”Argumentî i Factî v Moldove”, a publicat o știre întitulata ”Бэсеску считает, что более половины граждан Молдовы нужно побить” (în traducere: ”Basescu considera ca mai mult de jumatate…

- Procuratura Anticoruptie si Serviciului de Informatii si Securitate au contracarat activitatea unui grup criminal, transfrontalier, specializat in criminalitate financiara internationala. Membrii acestuia, sub calitatea falsa de brokeri si reprezentanti ai unor companii straine ce administreaza platforme…

- Prim vicepresedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, la Constanta, ca liderul formatiunii, Traian Basescu, lucreaza in aceasta perioada la obiectivul de tara al partidului, unirea Republicii Moldova cu Romania. Asadar, fostul sef al statului nu a abandonat lupta politica, ci a transferat o, temporar,…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a susținut astazi, o conferința la Universitatea Libera Internaționala din R. Moldova (ULIM) cu tema „Unirea R. Moldova cu Romania - intre ideal și necesitate strategica”. Printre studenții și profesorii care au participat la conferința…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Fostul Președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, a susținut o conferința de presa cu tema „Unirea Republicii Moldova cu România – între ideal și necesitate strategica”, informeaza CURENTUL. „Se…

- Conferința susținuta de Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu cu tema „Unirea Republicii Moldova cu România - între ideal și necesitate strategica”

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului". 0 0 0 0 0 0 "Intr-adevar…

