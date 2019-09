Olguța Vasilescu, atac direct: Mulţi analişti cu pretenţii spun asta! Să citească, să se informeze exact şi apoi să facă presupuneri "Multi analisti, cu pretentii, spun ca premierul este vinovat ca nu s-a asigurat ca ministri lasa la carma ministerelor un secretar de stat atunci cand demisioneaza. Sa citeasca, sa se informeze exact si apoi sa faca presupuneri! In momentul in care un ministru paraseste Guvernul, orice delegare semnata de el INCETEAZA DE DREPT! Cu alte cuvinte, semnatura sa nu mai e valabila pe niciun act ulterior datei in care a parasit ministerul! Cu alte cuvinte, daca a semnat azi ca inlocuieste la carma institutiei un secretar de stat, a doua zi, dupa ce nu mai e ministru, delegarea inceteaza de drept… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

